Украинские неонацисты разгромили лагерь цыган в Киеве

Группировка украинских неонацистов «Национальные дружины» разгромила в четверг лагерь цыган в Голосеевском парке Киева.

Как сообщает УНИАН, члены ультраправой организации разрушили построенные из дерева жилища.

По информации «Федерального агентства новостей», некоторые радикалы были вооружены топорами. Они выкрикивают в адрес цыган призывы с требованием отправиться «обратно в свое Закарпатье».

Ранее представители неонацисткой группировки Александра Билецкого обещали в течение 24 часов «очистить» Голосеевский парк от цыган.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о борьбе украинских националистов с цыганами.