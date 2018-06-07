Украинские националисты собрались очищать киевский парк от цыган

«Национальные дружины» заявили, что очистят Голосеевский парк в Киеве от «ромов» - цыган, разбивших там лагерь.

Организация «Национальные дружины» утверждает, что вынуждена будет начать «толоку», если ромы не уйдут из Голосеевского парка в течение 24 часов и не уберут за собой мусор, передает УНИАН.

«Когда полиция не справляется, «Национальные дружины» берут ситуацию под свой контроль», – заявили в организации.

Перед этим в соцсетях сообщалось, что цыгане, или «ромы», как их называют в Киеве, захватывают национальный парк «Голосеевский». Там они нашли себе новое место после того, как на Лысой горе националисты сожгли их лагерь.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о борьбе украинских националистов с цыганами.