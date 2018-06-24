При нападении на лагерь цыган на Украине погиб человек

Один человек погиб, еще четверо пострадали в результате нападения на лагерь цыган во Львове.

«23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь в котором проживают граждане цыганской национальности», – сообщили в управлении Национальной полиции в Львовской области.

Четверо человек травмированы, один погиб. На место выехала следственно-оперативная группа, задержаны семь человек. «Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства», – говорится в сообщении.

Это не первый погром цыганского лагеря на Украине. В начале июня группировка украинских неонацистов «Национальные дружины» разгромила в четверг лагерь цыган в Голосеевском парке Киева.

В апреле в результате погрома, устроенного боевиками украинских националистических организаций, лагерь цыган на Лысой горе в Киеве был разорен и сожжен.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о борьбе украинских националистов с цыганами, а также о том, что погромы оказались поддержаны украинским бюджетом.