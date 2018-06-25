Путин по телефону поздравил Эрдогана с успехом на выборах

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре в понедельник поздравил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана с успехом на выборах главы государства, сообщил источник в канцелярии турецкого лидера.

Кроме того, лидеры договорились улучшать российско-турецкие отношения, передает ТАСС.

Эрдоган и Путин «обсудили ряд важных тем, в том числе развитие ситуации в Сирии».

В сообщении на сайте Кремля говорится, что во время переговоров была подтверждена взаимная заинтересованность в расширении партнерских связей, а также отмечен приоритетный характер совместных проектов в сфере энергетики – строительства АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток».

Путин и Эрдоган также договорились поддерживать плотное взаимодействие по вопросам сирийского урегулирования.

Ранее в понедельник Путин направил Реджепу Тайипу Эрдогану поздравительную телеграмму по случаю его переизбрания на пост президента Турции.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что означает новая победа Эрдогана.