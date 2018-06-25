Олень Марик и кит Пузырь предсказали результат матча Уругвай – Россия

Олень Марик из Центра арктического туризма в Нарьян-Маре предсказал победу России в игре с Уругваем, которая пройдет в понедельник в Самаре.

Как следует из видео на странице в соцсети «ВКонтакте» виртуального объединения жителей арктических регионов «Хранители Севера», чтобы выяснить результаты матча, оленю предложили на выбор две миски с яблоками под флагами стран-соперниц, передает РИА «Новости». Очко стране, из миски которой Марик предпочитал съесть яблоки в первую очередь.

Сначала олень съел яблоко из миски Уругвая, но потом съел сразу два из миски с флагом России. Итог – 2-1 в пользу россиян.

Тем временем белый кит Пузырь, живущий в дельфинарии Анапы, также предсказал победу сборной России в матче с командой Уругвая.

Пузырю бросили мячи с флагами России и Уругвая и предложили принести один из них тренеру.

«Как и в случае с матчами против команд Египта (3:1) и Саудовской Аравии (5:0), Пузырь выбрал Россию», – передает ТАСС слова представителя дельфинария.

Сборные России и Уругвая сыграют в матче заключительного тура группового этапа в понедельник, в 17.00 мск в Самаре.

Напомним, ранее победу сборной России в матче группового этапа против команды Египта предсказала сочинская выдра-оракул Гарри.

Газета ВЗГЛЯД подробно отмечала, что результаты матчей чемпионата мира по футболу предсказывают по меньшей мере 11 животных в разных городах России.