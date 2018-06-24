Роналду жестами отругал иранских фанатов

Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду обратился к болельщикам национальной команды Ирана с просьбой не шуметь и дать ему выспаться в преддверии матча чемпионата мира.

Группа иранских болельщиков начала шуметь под окнами отеля в Саранске, где поселили португальскую команду, мешая соперникам их команды спать.

Роналду подошел к окну гостиницы и жестами попросил фанатов не шуметь, пишет Globo.

Ronaldo foi a janela pedir aos iranianos para o deixarem dormir em paz



@RTP1 pic.twitter.com/UtYxZBbJF3 — B24 (@B24PT) June 24, 2018

Матч Иран – Португалия состоится 25 июня на стадионе «Мордовия Арена» в 21.00.

Ранее сообщалось, что Роналду стал лучшим в истории европейских национальных команд бомбардиром. 15 июня Роналду забил курьезный гол вратарю сборной Испании Давиду де Хеа во втором матче группы B на ЧМ-2018 в Сочи.