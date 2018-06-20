Роналду установил в России новый рекорд

Нападающий футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду оказался лучшим в истории европейских национальных команд бомбардиром.

Как передает ТАСС, в матче ЧМ-2018 против сборной Марокко Роналду забил 85-й гол за национальную команду. Предыдущее достижение принадлежало Ференцу Пушкашу из Венгрии, он забил в ворота противников 84 мяча.

Роналду вышел на чистое второе место в списке лучших бомбардиров сборных за всю историю мирового футбола и теперь уступает лишь рекордсмену сборной Ирана Али Даеи (109 мячей в 149 матчах), передает РИА «Новости».

На встрече группы В между командами Португалии и Марокко на стадионе «Лужники» в Москве Роналду забил мяч в ворота соперника на четвертой минуте. После этого счет стал 1:0 в пользу португальцев.

Ранее сообщалось, что Роналду по итогам первого тура группового этапа ЧМ-2018 по футболу лидирует в списке бомбардиров. До этого, 15 мюня, Роналду забил курьезный гол вратарю сборной Испании Давиду де Хеа во втором матче группы B на ЧМ-2018 в Сочи.