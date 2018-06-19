Сборная России стала самой результативной командой после первого тура ЧМ

Подопечные Станислава Черчесова по итогам первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу лидируют в борьбе за звание самой забивной команды турнира.

Россия забила пять безответных голов Саудовской Аравии, рекорд продержался весь первый тур. Ближайшими преследователями россиян являются сборные Бельгии, Португалии и Испании, забившие по три гола в ворота соперников.

В списке бомбардиров лидирует португалец Криштиану Роналду, на его счету три гола. Россиянин Денис Черышев забил два гола, такой же показатель у англичанина Харри Кейна, бельгийца Ромелу Лукаку и испанца Диего Косты.

В первом матче второго тура Россия встретится с Египтом. Матч пройдет в Петербурге во вторник, начало встречи в 21.00 мск.