Литва инициировала создание в ЕС сил реагирования на киберугрозы

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис объявил, что по инициативе Вильнюса в Европейском союзе в рамках постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) создаются силы быстрого реагирования на киберугрозы.

«Мы подписываем декларацию о намерениях относительно создания европейских сил быстрого киберреагирования и механизма совместной поддержки», – приводит его слова РИА «Новости».

Литовский министр уточнил, что подписи под документом поставят Эстония, Хорватия, Румыния, Литва, Испания и Нидерланды.

Он добавил, что в проекте участвуют и некоторые другие европейские страны, входящие в ЕС. Они не подписывают декларацию «по причинам процедурного характера», уточнил министр.

На прошлой неделе президент Литвы Грибаускайте заявила, что Запад недооценивает Россию, и призвала приготовиться защищать республику на случай военного «вторжения» России. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая резко ответила на высказывания Грибаускайте, призвав президента Литвы «подключить мозг».