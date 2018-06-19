Грибаускайте призвала приготовиться к «вторжению» России в Литву

Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила мнение, что Запад недооценивает Россию и призвала приготовиться защищать республику на случай военного «вторжения» России.

По словам Грибаускайте, якобы существует «значительная» вероятность нападения России на Литву, передает РИА «Новости».

Президент Литвы заявила о военном превосходстве России, выразив мнение, что западные государства недооценивают Россию и относятся к ней якобы «излишне мягко».

«Только когда на них нападают, и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются», – заявила Грибаускайте.

«Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не нападет на нас. Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой», – заявила президент Литвы в интервью немецкому журналу Spiegel.

Напомним, на прошлой неделе президент Литвы подписала закон об усилении армии.

Отметим, в Москве неоднократно подчеркивали, что не имеют каких-либо наступательных планов, а вооружения у границ России размещены исключительно в оборонительных целях.

Тем временем в НАТО регулярно заявляют о необходимости принятия «мер по устрашению» России в Прибалтике.