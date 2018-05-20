В НАТО оценили эффективность «мер по устрашению» России в Прибалтике

Председатель Военного комитета НАТО чешский генерал Петер Павел и экс-министр иностранных дел Чехии Ян Каван выразили мнение, что размещение в Литве, Латвии и Эстонии батальонов НАТО, численность каждого из которого колеблется в пределах 1 тыс. военнослужащих, является достаточной «мерой устрашения» России.

«Мы не оцениваем ситуацию так, что мы находимся перед военной агрессией России. Мы оцениваем, что угрозы этого нет. Нет благодаря тому, что мы приняли меры», – заявил Петер Павел, слова которого передает ТАСС.

В свою очередь Ян Каван отметил, что размещение натовских батальонов в Прибалтике является бессмысленным шагом с военной точки зрения, к тому же это лишь приведет к ухудшению отношений с Россией.

«Не думаю, что существуют доказательства агрессивного поведения России по отношению к Прибалтике», – добавил бывший глава чешской дипломатии.

Ранее высокопоставленный немецкий генерал, 65-летний Ханс-Лотар Домрезе объяснил, почему Россия не нападет на Прибалтику.

Отметим, Москва неоднократно комментировала заявления представителей НАТО об «опасности нападения» России на Прибалтику, называя их «полной ерундой».