Немецкий генерал объяснил, почему Россия не нападет на Прибалтику

Бывший высокопоставленный немецкий генерал, 65-летний Ханс-Лотар Домрезе заявил, что Россия не станет нападать на страны Прибалтики, так как там нет нефти, а выход к Балтийскому морю у страны уже есть.

«Я не думаю, что россияне нападут на страны Балтии. С военно-технической точки зрения они могут это сделать, поскольку речь идет о небольших странах. Но зачем? Там нет нефти, выход к Балтийскому морю Россия имеет», – сказал он в интервью Deutsche Welle.

По его словам, потери в случае нападения на Прибалтику могут быть огромными, кроме того, возникнет риск Третьей мировой войны.

«Не думаю, что президенту Владимиру Путину и его советникам нравится такая идея. Поэтому там, в странах Балтии, ситуация стабильная», – заявил он.

Домрезе добавил, что, несмотря на ситуацию на Украине, настроен оптимистично и верит, что НАТО и Западу удастся выйти на конструктивный диалог с Россией.

Отметим, что страны НАТО регулярно говорят об опасности нападения России на Прибалтику, однако заявления эти ничем не подкреплялись и использовались для наращивания военной мощи на восточном фланге Североатлантического альянса.

Москва неоднократно комментировала эти обвинения, называя их «полной ерундой».