Яровая резко осадила Грибаускайте после заявления о России

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая резко ответила на высказывания президента Литвы Дали Грибаускайте о России, которые она озвучила в интервью немецкому журналу Spiegel.

«Следуя аллегориям, выбранным госпожой Грибаускайте, ей как президенту не нужно отравлять душу и сердце литовского народа черной ложью и русофобией», – приводятся слова Яровой на сайте вице-спикера.

Яровая добавила, что Грибаускайте «неплохо было бы подключить совесть и мозг к разумному политическому мышлению и поведению».

По ее словам, Грибаускайте «разыгрывает фальшивую игру», не имеющую ничего общего с безопасностью, международным правом и правилами честной политики.

«Наш народ, в отличие от Грибаускайте, дорожит миром и дружбой», – подчеркнула Яровая.

Она добавила, что россияне никогда не утратят память о том, что советский многонациональный народ защитил мир от фашизма.

Ранее Грибаускайте заявила, что Запад недооценивает Россию, и призвала приготовиться защищать республику на случай военного «вторжения» России.