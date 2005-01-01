В Раде назвали госизменой принятие предложенного Порошенко закона

Закон о национальной безопасности Украины принимался Верховной радой настолько «публично и откровенно», что это следует расценивать как государственную измену, заявил депутат украинского парламента Игорь Мосийчук.

В своем Facebook Мосийчук написал, что такой закон должен приниматься на закрытом заседании парламента. «А не как у нас, так публично и откровенно, что представители иностранных партнеров сидели в кулуарах», – подчеркнул он.

По словам депутата Рады, любая страна, которая сейчас является союзником Украины, «завтра может изменить вектор партнерства», а знание закона о национальной безопасности дает им возможность «контролировать вооруженные силы от А до Я».

21 июня Верховная рада приняла внесенный президентом Украины Петром Порошенко закон о национальной безопасности, закрепляющий одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе. Теперь закон должен подписать президент страны.