Стало известно о пуске Пентагоном МБР

Появились данные о том, что в ночь на воскресенье Пентагон решил запустить межконтинентальную баллистическую ракету Trident II.

Это следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей.

МБР собираются запустить с АПЛ класса «Огайо», передает «Интерфакс».

Напомним, СМИ сообщали, что Пентагон проталкивает ядерные вооружения нового типа.