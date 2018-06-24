Еще один мексиканский футболист восторженно отозвался о России

Россия превосходно организовала чемпионат мира по футболу, заявил вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа.

«Тут все превосходно», – сообщил он, рассказав, что футболисты из Мексики живут «в отеле со своими семьями».

По словам Очоа, «все хорошо подготовлено», передает ТАСС.

Очоа решил отпраздновать победу над Республикой Корея с членами семьи, чтобы те также получили впечатления от ЧМ.

В субботу сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи.