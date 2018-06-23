Сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи на ЧМ в России

Мексиканская сборная одержала победу над южнокорейской командой в матче группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Встреча состоялась в субботу на «Ростов Арене».

Мексиканцы выиграли в матче второго тура группы F со счетом 2:1. Голы среди победителей забили Карлос Вела (26-я минута, с пенальти) и Хавьер Эрнандес (66), передает РИА «Новости».

У команды Южной Кореи отличился Сон Хынмин (90+3).

Мексиканцы дважды выходили победителями. Они завершат групповой этап 27 июня в Екатеринбурге игрой против сборной Швеции.

Южнокорейские футболисты потерпели два поражения. В следующий раз они сыграют в Казани против сборной Германии.