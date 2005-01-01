Порошенко высмеяли за торжественное открытие дорожного знака

Интернет-пользователи высмеяли украинского президента Петра Порошенко, торжественно открывшего дорожный знак на отремонтированном участке трассы Запорожье – Днепр.

«Осматриваю первый отремонтированный участок дороги Н-08 – 23,74 километра, которая соединяет Запорожье и Днепр», – написал Порошенко в Twitter.

Оглядаю першу відремонтовану ділянку дороги Н-08 - 23,74 км, які сполучають Запоріжжя та Дніпро.



Ця дорога відремонтвана за технологіями європейського зразка, а кошти на її будівництво були виділені за рахунок митного експерименту та коштів Дорожного фонду. #РемонтДоріг pic.twitter.com/qIdtEMRIKr — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 июня 2018 г.

Авторы комментариев обратили внимание на то, что Порошенко сорвал полотно с дорожного знака вместо того, чтобы по традиции перерезать ленточку.

«В теплой и дружественной обстановке, под бурные и продолжительные аплодисменты сотен украинцев президент Украины открыл дорожный знак», – иронизирует пользователь Facebook Александр Ржавский.

«Ты лучше бы занимался внешней политикой, а не знаки дорожные открывал! Это не президент!» – написал @akim442014.

«Неописуемая радость и гордость переполняют душу, на глаза наворачиваются слезы счастья! Отремонтировано почти 24 километра дороги на трассе Днепр – Запорожье. Это невиданная победа, которой обязан гордиться каждый украинец», – написал Rostyslav Demchuk.

«Я был уверен, что это фотошоп! Нет. Наш шоколадник совсем рехнулся», – пишет @wwunch.

«Когда-то я написал, что Петр Алексеевич в свете открытия им всего, чего только можно, скоро откроет мне пиво. Судя по всему, к этому и идет», – отметил Назар Приходько.

«Петр Алексеевич, а как вам дороги в самом городе Запорожье? Понравились? Или с вертолета ям не видно?) А мы каждый день по ним ездим и убиваем свои авто», – написал @yuran55f.

«Достижение года», – написал в Twitter @Brav_LikvidATOr.

«Петя-открывашка», – пишет @vredinka327.

«А какое отношение к ремонту имеет президент Украины? Он лично асфальт в ямки кидал?» – задался вопросом @vadimbk.

«Это президент страны? У нас даже мэр не открывает отремонтированную дорогу!» – заметил adik.1971.

«Туалет, дорожный знак... Какие еще свершения будут у малороссийских лидеров? Не проворонить бы. Понятно, почему они переживают по поводу мостов у братьев», – написал Георгий Головлев.

«Грандиозно! На пять километров больше отремонтировали, чем Крымский мост москали построили. Вот это перемога!» – иронизирует sirozsha.

«Это ад», – лаконично резюмировал @TrainOnFaire.

«Знак, наверное, уже стырили...» – предполагает maks.chuprin.87.

Напомним, Порошенко пытается подражать российскому лидеру Владимиру Путину, который 15 мая за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. В тот день Порошенко открыл фельдшерско-акушерский пункт в селе Боденьки, чем вызвал шквал саркастических комментариев в свой адрес. А 24 мая Порошенко проехал в кабине машиниста первого поезда, пущенного после завершения реконструкции Бескидского железнодорожного тоннеля во Львовской области.