Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу

Президент Украины Петр Порошенко проехал в кабине машиниста первого поезда, пущенного после завершения реконструкции Бескидского железнодорожного тоннеля во Львовской области.

«Это проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому союзу, а Евросоюз – к Украине», – приводит его слова РИА «Новости».

Железнодорожный Бескидский тоннель длиной 1750 метров является частью Львовской железной дороги и находится между станцией Бескид (Львовская область, Прикарпатье) и станцией Скотарское (Закарпатская область).

Решение о строительстве нового, двухпутного, тоннеля было принято в 2007 году из-за аварийного состояния сооружения и его недостаточной пропускной способностью. Новый тоннель находится в нескольких десятках метров от старого, старый при этом сохранен. Общая длина нового тоннеля составила 1822 метра.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

По этому маршруту перевозятся грузы по направлению к западной границе страны, а также более 60% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы.

Отметим, Порошенко явно подражает российскому лидеру Владимиру Путину, который 15 мая за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. После того как Порошенко накануне гневно отозвался об открытии Крымского моста, ему напомнили, что открытый им мост выглядит убожеством по сравнению с «мостом Путина».