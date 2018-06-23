Буэнос-Айрес попросил Россию депортировать устроивших драку фанатов

Власти Аргентины просят задержать и депортировать аргентинских футбольных фанатов, которые устроили драку на стадионе в Нижнем Новгороде, сообщила министр безопасности страны Патрисия Буллрич.

Буллрич сообщила, что видеозапись позволила установить личности четырех участников драки, которых власти Аргентины просят задержать и депортировать.

Министр пояснила, что Буэнос-Айрес «подписал соглашение для защиты аргентинцев и будет непоколебим с теми, кто нарушает закон», передает ТАСС.