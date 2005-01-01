Аргентинцы избили хорвата прямо на стадионе в Нижнем Новгороде

Обиженные на весь мир после разгрома от сборной Хорватии аргентинские фанаты избили хорватского болельщика прямо на стадионе в Нижнем Новгороде; от худшего исхода пострадавшего спасли россияне.

Как пишет Life, толпа аргентинцев набросилась на одинокого хорвата за несколько минут до конца матча. Силы были явно неравны, напавшие начали избивать хорвата кулаками и пинать.

Помочь соотечественнику хорватские болельщики не спешили, будучи увлеченными игрой, а спасти его удалось россиянам, которые разогнали аргентинцев, пока драка не переросла в трагедию.

Напомним, накануне в матче второго тура ЧМ-2018 сборная Хорватии обыграла Аргентину со счетом 3:0 и вышла в 1/8 финала, а команда Месси оказалась под угрозой вылета с турнира.

После этого поражения игроки сборной Аргентины потребовали сменить тренера перед заключительным матчем группового этапа ЧМ-2018 против Нигерии, который пройдет 26 июня в Петербурге.