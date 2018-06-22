Сотрудников Нафтогаза могут лишить миллионных премий за «победу над Газпромом»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает решение выделить топ-менеджерам «Нафтогаз Украина» премии в размере 21 млн долларов за «победу» над Газпромом в Стокгольмском арбитражном суде.

Гройсман заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, что не поддерживает решение о выделении крупных премий топ-менеджером, считая это «существенной недоработкой», передает ТАСС.

Он добавил, что уже обратился к независимому наблюдательному совету с просьбой пересмотреть решение о премиях.

«Мое официальное обращение у них на столе. Они этим занимаются. Правительство решений по этому поводу не принимало», – подчеркнул премьер.

Ранее стало известно, что топ-менеджеры компании «Нафтогаз Украины» получили премии в размере 21 млн долларов за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, хотя это решение было приостановлено апелляционной инстанцией.

Коммерческий директор «Нафтогаза» сообщила, что премии были выданы 40 сотрудникам, задействованным в работе над арбитражным процессом. Депутат Рады Сергей Шахов сообщал, что менеджеры уже положили деньги на счета американских банков.

Гройсман требовал пересмотреть размер премий для сотрудников компании.