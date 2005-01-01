Гройсман потребовал пересмотреть размер премий сотрудникам Нафтогаза

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» пересмотреть размер премий для сотрудников компании по итогам суда с Газпромом.

«Я обеспокоен таким решением. Поэтому я направил письмо в независимый наблюдательный совет с тем, чтобы они пересмотрели свое решение и проинформировали кабинет министров Украины», – сказал Гройсман, передает РИА «Новости».

Напомним, в опнедельник лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко потребовал от украинского правительства отменить решение наблюдательного совета Нафтогза о премировании сотрудников компании на 46 млн долларов.

В конце мая наблюдательный совет украинского Нафтогаза объявил о планах премировать сотрудников компании на более чем 46 млн долларов за итоги судебного спора с Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

Тогда же президент Украины Петр Порошенко заявил о начале принудительного взыскания 2,6 млрд долларов с Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.

Газпром подтвердил, что Нафтогаз пытается по решению арбитража Стокгольма взыскать в Швейцарии 2,56 млрд долларов, но российская компания не получала официальных уведомлений по этой процедуре.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.