В Раде потребовали отменить премирование сотрудников Нафтогаза

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко потребовал от украинского правительства отменить решение наблюдательного совета Нафтогза о премировании сотрудников компании на 46 млн долларов.

«Пусть кто-нибудь заикнется о повышении тарифов на газ, о повышении коммуналки. Для чего повышать цены на газ, чтобы опять миллионные премии платить?… Это пир во время чумы – вот как это называется», – сказал Ляшко, передает РИА «Новости».

По его словам, правительство должно отменить решение о премировании должностных лиц Нафтогаза на сумму 46 млн долларов, изменить состав наблюдательного совета компании, в котором из семи членов четыре иностранца.

В конце мая наблюдательный совет украинского Нафтогаза объявил о планах премировать сотрудников компании на более чем 46 млн долларов за итоги судебного спора с Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

Тогда же президент Украины Петр Порошенко заявил о начале принудительного взыскания 2,6 млрд долларов с Газпрома по решению Стокгольмского арбитража.

Газпром подтвердил, что Нафтогаз пытается по решению арбитража Стокгольма взыскать в Швейцарии 2,56 млрд долларов, но российская компания не получала официальных уведомлений по этой процедуре.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу «Газпрома» суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.