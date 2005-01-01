Порошенко заподозрили в отмывании денег

Правоохранители Британских Виргинских островов расследуют возможное отмывание средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадием Трухановым.

«Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов возбудило дело по компании Порошенко и также по компании, связанной с Трухановым. Они начали свое расследование», – рассказала журналистка Анна Бабинец изданию «Громадське».

По ее словам, причиной расследование стало подозрение в отмывании денег.

Вместе с тем, в администрации Порошенко заявили, что не знают о расследовании.

Немецкая Suddeutsche Zeitung в 2016 году опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Среди политиков оказался и Порошенко.

Также сообщалось, что Порошенко и его бизнес-партнеры проигнорировали требования немецкого законодательства и отказались вносить свои данные в реестр прозрачности компаний.