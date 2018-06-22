НАСА разработало план защиты Земли от астероидов

НАСА насчитало 1 тыс. 885 потенциально опасных космических объектов и готовит план защиты Земли, сообщают СМИ.

Правительство США разработало план защиты Земли от астероидов, пишет The Independent. По мнению специалистов, в настоящее время непосредственной угрозы от опасных комических объектов нет, но всегда остается риск получить информацию о надвигающейся катастрофе на позднем этапе.

Директор подразделения НАСА по исследованию сближающихся с Землей объектов Линдли Джонсон сказал, что ученые зафиксировали 95% околоземных объектов размером от 1 км и больше. Но исследование продолжаются и неизученные 5% более мелких объектов по прежнему несут в себе потенциальную угрозу.

НАСА обнаружило 18 тыс. 310 комических объектов, 1 тыс. 885 из которых являются опасными для Земли.

НАСА планирует создать высокоскоростной, роботизированный космический корабль способный поражать астероид, либо комету с целью изменения траектории полета. В худшем случае будет использоваться ядерное устройство, но не с целью взрыва объекта, а для разогрева его поверхности и перенаправления.

Миссия по защите Земли будет включать в себя улучшение технологий по обнаружению потенциально опасных космических объектов и разработку возможных путей отражения подобных угроз.

«Часть этой миссии заключается в исследовании новых технологий и методов как отклонения надвигающихся угроз, так и их полного разрушения», – заявил Джонсон.

Ученые надеются собрать больше информации об астероидах из последних миссий. Космический зонд «OSIRIS-REx» достигнет поверхности астероида Bennu в конце 2018 года и привезет образцы в 2023 году, а японский космический зонд «Hyabusa 2» доставит образцы грунта астероида Ryugu в 2020 году.