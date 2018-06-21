Деревню Кижи стерли с карт России

Заброшенную деревню Кижи на одноименном заповедном острове на Онежском озере упразднили, соответствующее решение приняли депутаты заксобрания Карелии.

В пресс-службе парламента сообщили ТАСС, что депутаты поддержали предложение Совета Медвежьегорского муниципального района республики об упразднении деревни.

Депутат регионального парламента Анна Лопаткина пояснила, что фактически деревни Кижи не существует, а земельный участок, на котором она когда-то располагалась, является территорией музея-заповедника «Кижи». По ее словам, жилые постройки на месте деревни отсутствуют, граждане там не зарегистрированы.

В пресс-службе музея-заповедника «Кижи» сообщили, что упразднение несуществующей деревни необходимо «для исключения возможных правовых коллизий между землями населенных пунктов и землями особо охраняемых территорий, на которых располагается памятники деревянного зодчества».

С 16 по 19 века на острове Кижи существовало до 12 деревень. Упоминание о деревне с названием Кижи отсутствует в административном справочнике за 1905 год, но содержится в списке населенных мест республики за 1926 год. Тогда в деревне числилось пять дворов. В 1960-е здесь значился один человек. В связи с организацией музея-заповедника все постройки на месте деревни были разобраны.