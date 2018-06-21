Медведев поручил в первую очередь заложить в бюджет средства на нацпроекты

Средства на реализацию нацпроектов должны быть заложены в бюджет в первую очередь, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев отметил, что приоритеты российского бюджета на следующие три года заключаются в увеличении доходов граждан, рост пенсий выше уровня инфляции, а также экономический рост, передает РИА «Новости».

Он сказал, что нынешние условия работы российского правительства нельзя считать комфортными из-за проблем в мировой экономике и сохранении санкций против нашей страны.

«И хотя мы доказали, что мы можем справляться со всеми подобными трудностями, расслабляться не стоит», – призвал премьер, отметив, что при составлении бюджета необходимо просчитывать все риски, как это делалось последние четыре года.

«Даже в такие условиях главная задача сейчас – обеспечить достижение целей национального развития. Эти цели определены в указе от 7 мая 2018 года», – подчеркнул председатель правительства.

Медведев также сообщил, что в ближайшие полтора месяца проведет серию совещаний по расходам в секторах экономики и социальной сфере.

Президент Владимир Путин на первой встрече с нынешним составом кабмина заявил, что новому российскому правительству необходимо максимально быстро разработать и утвердить национальные проекты для реализации президентского суперуказа.