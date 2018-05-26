Путин поручил кабмину как можно скорее разработать нацпроекты по суперуказу

Новому российскому правительству максимально быстро разработать и утвердить национальные проекты для реализации президентского суперуказа, заявил президент Владимир Путин на первой встрече с нынешним составом кабмина.

«Эти цели, задачи, их показатели – конкретные, вы сами видели – требуют такой же ясной, понятной проработки механизмов их реализации, в том числе ресурсного обеспечения», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин также заявил, что новое российское правительство должно быть инициативным, применять нестандартные подходы к управлению.

Напомним, 7 мая Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года». Суперуказ российского лидера предусматривает рост качества, уровня жизни, благополучия и численности населения.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 6 июля найти источники финансирования для реализации суперуказа главы государства.