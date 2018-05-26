Путин сказал, каким хочет видеть новый кабмин

Новое российское правительство должно быть инициативным, применять нестандартные подходы к управлению, об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с членами кабмина.

«Вы должны проявлять инициативу, находить нестандартные подходы, утверждать современный стиль управления», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что кабмин должен стать примером конструктивного сотрудничества с гражданским обществом и политическими партиями, в том числе с Общероссийским народным фронтом как одной из наиболее массовых общественных организаций. Он отметил, что активисты ОНФ накопили большой опыт контроля за реализацией майских указов 2012 года.

Кабмин должен быть настроен на максимальную открытость и постоянный диалог с людьми, подчеркнул Путин, призвав министров объяснять все свои действия обществу. «Нужно вовлекать как можно больше граждан в реализацию задач развития, укреплять их стремление вместе добиваться нужных нам целей», – заметил он.

По словам президента, перед новым составом правительства стоят не просто сложные, а крайне ответственные, принципиально нового уровня цели. От выполнения этих задач «зависит жизнеспособность нашей страны, энергия ее развития, ее будущее без всякого преувеличения», подчеркнул он, выразив уверенность в том, что министры в полной мере осознают и масштаб, и содержание этих прорывных задач.

Путин пожелал новым членам правительства энергии и здоровья для реализации масштабных задач. «Работа предстоит большая, содержательная и очень интересная», – заметил президент.

18 мая президент Владимир Путин утвердил состав нового кабмина. В состав нового правительства не вошли 13 человек, работавших в кабмине на высших должностях.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о первом заседании правительства в обновленном составе, на которое не явились сразу пять министров.