Кортнев сочинил песню про сборную России

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев спел про две победы российской сборной по футболу, в песне он призвал отращивать усы погуще и брить макушки.

Алексей Кортнев спел песню «Физкульт-привет», посвященную чемпионату мира по футболу, в которой заявил, что российским футболистам предстоит сыграть с Уругваем, поэтому зевать им некогда. Музыкант перечисляет футболистов по фамилиям:

«Ну-ка вдарь сильнее, Дзюба, удиви-ка нас, Черышев Денис. Нам такое видеть любо, мы такого, ей-богу, заждались», – поет Кортнев.

Видео размещено на официальном YouTube-канале группы «Несчастный случай».

Кроме того, Кортнев поет о том, что людям нужно погуще отращивать усы, как у Черчесова, и брить макушки.

Напомним, ранее в честь мундиаля песни с поддержкой российской сборной записали Александр Малинин и Сергей Безруков. После первого победного матча российской сборной лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин перепел свою знаменитую песню «Пять – ноль».