Лидер «Чайф» после победы сборной России перепел песню «Аргентина – Ямайка 5:0»

Лидер группы «Чайф», автор хита «Аргентина-Ямайка 5:0» Владимир Шахрин переделал текст песни после крупной победы сборной России над командой Саудовской Аравии в матче открытия домашнего чемпионата мира по футболу.

Видео музыканта опубликовано на официальной странице коллектива в Instagram.

«Уходит боль, уходит боль, Россия – Саудовская Аравия 5:0», – исполнил Шахрин новый вариант песни.

Напомним, сборная России в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках» разгромила команду Саудовской Аравии. Феноменальный результат игры признали даже британские СМИ, отметив, что российская сборная показала сенсационный результат.