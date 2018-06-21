В Госдуму внесли «свадебный» законопроект

В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий жителям России право самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака.

По действующему законодательству, брак регистрируется через месяц после подачи заявления в ЗАГС. Предлагаемые поправки дадут россиянам возможность самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака в следующих рамках: не ранее месяца и не позднее года со дня подачи заявления, передает ТАСС.

По мнению разработчиков документа, действующая система неудобна для молодоженов и мешает регулировать загруженность ЗАГСов.

Более того, «данными нормами создается коррупционная составляющая при госрегистрации брака, вследствие наличия значительного количества граждан, желающих вступить в брак в те или иные знаменательные даты», – указано в пояснительной записке.

Напомним, 12 декабря 2012 года, вопреки ожиданиям, не вызвало ажиотажа среди желающих вступить в брак. Но, как отмечают работники загсов, спрос все же был выше, чем в обычные дни.