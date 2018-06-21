Deutsche Bank подвергли крупному штрафу в США

Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank оштрафован департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) на 205 млн долларов (около 177 млн евро).

Причиной стали «нарушающее законы, небезопасное и необоснованное поведение» при валютных операциях, передает Deutsche Welle заявление нью-йоркского департамента финансовых услуг.

Так, с 2007 по 2013 годы некоторые сотрудники банка якобы обменивались в онлайн-чатах конфиденциальной информацией, а также «обсуждали координацию торговой деятельности и пытались манипулировать обменными курсами валют».

При этом целью этих действий было «стремление снизить конкуренцию и увеличить свою прибыль», утверждают представители DFS.

Deutsche Bank согласился с наказанием и пообещал принять меры во избежание подобных инцидентов в будущем. Штраф выплатят из резервов банка, сообщил его представитель.

До этого, в январе 2017 года, DFS подверг Deutsche Bank штрафу в 425 млн долларов за схему «зеркальных сделок» с российскими акциями, а в апреле того же года банк получил штраф в 156 млн долларов от Федеральной резервной системы США (ФРС) за «небезопасные практики на внешних валютных рынках».

Еще через месяц ФРС обязала Deutsche Bank выплатить 41 млн долларов за то, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег

Напомним, в апреле 2018 года американские сенаторы потребовали от банков предоставить информацию о счетах россиян. В частности, соответствующее письмо было направлено в Deutsche Bank.