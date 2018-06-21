США обвинили Human Rights Watch в саботаже реформы СПЧ ООН

Соединенные Штаты могут отказаться работать с международной правозащитной организацией Human Rights Watch и другими группами, которые не поддержали предложенную Вашингтоном реформу Совета ООН по правам человека (СПЧ), сообщила постпред США при ООН Никки Хейли в своем письме в организацию.

По словам Хейли, HRW «стали на сторону России и Китая и против США в вопросе прав человека», передает РИА «Новости».

«Вы должны знать, что ваши усилия не дать ход переговорам (о реформе СПЧ ООН) и мешать реформе стали одной из причин выхода США из Совета», – говорится в письме.

Хейли напомнила, что в прошлом месяце США распространили проект резолюции «об усилении СПЧ», однако не получили ни одной письменной поправки от государств, зато прочли письмо от 18 правозащитных организаций с призывом выступить против резолюции.

Накануне Соединенные Штаты объявили, что официально выходят из СПЧ.

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