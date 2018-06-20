Эксперт назвала одобрение Госдумой законопроекта о СИЗО новым «Юрьевым днем»

Российский политолог Екатерина Шульман объяснила значение принятого во втором чтении законопроекта о зачете заключенным времени пребывания в СИЗО, принятом во втором чтении Госдумой.

«Проект шел десять лет. (...) А теперь он принят во втором чтении. Этот закон будет иметь обратную силу – в том смысле, что применяется к уже отбывающим наказание в колонии общего режима, колонии-поселении, осужденным к исправительным работам и ограничению свободы», – написала Шульман в своем Facebook.

По ее словам, к рецидивистам и осужденным в колониях строгого режима изменения не применяются. «Это очень большая амнистия – это, бабушка, Юрьев день. Вау, товарищи законодатели, не ожидала от вас такого», – добавила Шульман.

В среду Госдума во втором чтении поддержала законопроект о зачете заключенным времени пребывания в СИЗО. Изменения вносятся в 72 статью УК, законопроект направлен на гуманизацию уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба парламента.

Инициатива была внесена группой депутатов во главе с председателем комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым еще в 2008 году. Соавтором законопроекта выступила действующий уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая тогда была депутатом Госдумы.

Согласно законопроекту, заключенным предлагается засчитывать один день содержания лица под стражей в СИЗО при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях строгого и особого режима – за один день, при отбывании наказания в колонии общего режима и воспитательной колонии – за полтора дня, при отбывании наказания в колонии-поселении – за два дня.