МИД пригрозил Латвии расширением «стоп-листа» из-за «списка Магнитского»

В ответ на действия властей Латвии, запретивших въезд 49 россиянам из «списка Магнитского», в МИД вызвали замруководителя латвийской дипмиссии в Москве, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«В ответ на недружественные действия правительства Латвии, запретившего въезд на территорию своей страны 49 российским гражданам из т.н. «списка Магнитского», в МИД России была вызвана заместитель руководителя латвийской дипмиссии в Москве», – говорится в комментарии департаменте информации и печати МИД.

Представителю Риги был вручен «список лиц-граждан Латвии, занимающих открыто русофобские позиции, выступающих за ужесточение антироссийских санкций и сохранение практики дискриминации русскоязычного меньшинства, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию».

«Предупредили, что российский «стоп-лист» остается открытым, и в него в случае дальнейших антироссийских шагов могут быть внесены новые фигуранты», – подчеркивается в комментарии.

Напомним, в феврале латвийский сейм одобрил санкции против 49 россиян из «списка Магнитского». До этого власти Литвы опубликовали «список Магнитского», также состоящий из 49 россиян, которым запретили въезд в республику.

В начале июня в МИД заявляли, что Россия не оставит недружественные акты других стран без надлежащего ответа.

Юрист Сергей Магнитский был арестован в 2008 году по обвинению в неуплате налогов. Через год он скончался в СИЗО «Матросская тишина». По мнению его родных и правозащитников, он погиб из-за неоказания медицинской помощи.