Женщина из зависти зарезала подругу с ребенком в Липецке

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20 июня, среда  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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Кого и как затронет повышение НДС

По НДС власти выбрали из двух зол меньшееФото: Elena Elisseeva/YAY/ТАСС
Аналитики бурно обсуждают важнейшее для бюджета страны и граждан решение – повышение налога на добавленную стоимость (НДС). С какой целью меняется ставка налога, сколько планируется собрать, какие это будет иметь последствия для инфляции – и на что именно государством будут потрачены полученные таким образом деньги? Подробности...
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НАТО готовится к битве с Трампом

Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу уже нет смысла скрывать разногласия внутри альянсаФото: Jonathan Ernst/Reuters
Генсек НАТО признал наличие глубоких разногласий внутри организации и призвал входящие в нее страны сделать все для того, чтобы избежать разрушения единства. Впервые за почти 70-летнюю историю главного западного альянса его руководитель прямым текстом заявляет об угрозе для существования организации. Действительно, НАТО невозможно победить извне – но оно может развалиться изнутри. Пришло ли это время? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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США демаршем против ООН продемонстрировали свою слабость

Американская дипломатия сделала все возможное, чтобы выход США из правозащитного Совета ООН оказался скандальнымФото: Toya Sarno Jordan/Reuters
Власти США повернулись спиной к жертвам нарушений прав человека и перестали быть «защитником демократии» в мире. Так правозащитники и европейские политики реагируют на решение Вашингтона выйти из Совета ООН по правам человека. При этом в России уверены, что на работе самого совета этот шаг американцев никак не отразится. Что же на самом деле означает очередной демарш американцев против ООН? Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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С российской сборной произошло чудо, и совсем не маленькое

Андрей Бабицкий, журналист
Мы вообще похоронили в сердце своем национальный футбол, усматривая в динамике нашей команды лишь деградацию и развал. Но тем отчаяннее восторг. Здесь есть какая-то неправильность, которую я пытаюсь отыскать. Подробности...
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Черчесов не позволил никому «надеть корону»

Дмитрий Пугаченко, журналист
Случился по-настоящему исторический день для российского футбола. Сборная впервые за 32 года на 99% гарантировала себе выход из группы на чемпионате мира. То, что не удавалось Садырину, Романцеву, Капелло, удалось Черчесову. Подробности...
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Мир увидел Россию не лубочную, а всамделишную

Эдуард Биров, журналист
Чемпионат мира, сам футбол стали поводом для круглосуточного фестиваля народов мира, который выплеснулся на улицы российских городов. И это из разряда тех эмоций, которые необходимо не только прочувствовать, но и осмыслить. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
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      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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          Женщина из зависти зарезала подругу с ребенком в Липецке

          20 июня 2018, 14:09

          Текст: Анна Инсарова

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          Жительница Липецкой области убила школьную подругу и ее трехлетнюю дочь, а затем похитила их имущество и документы.

          По версии следствия, вечером 28 октября 2017 года 22-летняя жительница города Грязи гостила у молодой семьи в Липецке. Пока мужчина был на работе, она нанесла множественные ножевые ранения хозяйке квартиры, а затем убила ее трехлетнюю дочь, сообщает региональное управление СК.

          Затем гостья, считают следователи, похитила имущество и личные документы хозяев квартиры и скрылась. Вернувшийся с работы хозяин сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

          Отмечается, что личность подозреваемой установили в тот же день. Она признала вину, объяснив свои действия «внезапно возникшей личной неприязнью к школьной подруге, сумевшей состояться в жизни».

          В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в, д, к» ч. 2 ст. 105 («убийство двух лиц, в том числе малолетней девочки, совершенное с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление»), п. «в» ч. 2 ст. 158 («кража») и ч. 2 ст. 325 УК РФ («похищение документа, удостоверяющего личность»).

          Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. «Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, заместитель прокурора области направил уголовное дело в Липецкий областной суд для рассмотрения по существу», – сообщает ведомство.

          Обвиняемой грозит длительный срок заключения.


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