Женщина из зависти зарезала подругу с ребенком в Липецке

Жительница Липецкой области убила школьную подругу и ее трехлетнюю дочь, а затем похитила их имущество и документы.

По версии следствия, вечером 28 октября 2017 года 22-летняя жительница города Грязи гостила у молодой семьи в Липецке. Пока мужчина был на работе, она нанесла множественные ножевые ранения хозяйке квартиры, а затем убила ее трехлетнюю дочь, сообщает региональное управление СК.

Затем гостья, считают следователи, похитила имущество и личные документы хозяев квартиры и скрылась. Вернувшийся с работы хозяин сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

Отмечается, что личность подозреваемой установили в тот же день. Она признала вину, объяснив свои действия «внезапно возникшей личной неприязнью к школьной подруге, сумевшей состояться в жизни».

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по п.п. «а, в, д, к» ч. 2 ст. 105 («убийство двух лиц, в том числе малолетней девочки, совершенное с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление»), п. «в» ч. 2 ст. 158 («кража») и ч. 2 ст. 325 УК РФ («похищение документа, удостоверяющего личность»).

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. «Признав собранные по делу доказательства законными, обоснованными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, заместитель прокурора области направил уголовное дело в Липецкий областной суд для рассмотрения по существу», – сообщает ведомство.

Обвиняемой грозит длительный срок заключения.