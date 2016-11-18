«Сбербанк» прокомментировал данные о блокировке карт за коммерческую деятельность

Источник в «Сбербанке» сообщил газете ВЗГЛЯД, что карты пользователей не будут блокироваться за указание цели платежа при переводе другому пользователю. Фейковая информация о повальной блокировке карт Сбербанка при переводе денег физическими лицами появляется в сети уже далеко не первый год.

«Комментарий в разделе «Цель платежа» никак не влияет на возможную блокировку карты клиента «Сбербанка». Вы можете написать любой комментарий или оставить поле пустым, это неважно. Банк может заблокировать карту или приостановить операцию только в том случае, если возникают подозрения о правомерности операции. Клиент «Сбербанка» может оперативно подтвердить операцию в контактном центре», – сообщили газете ВЗГЛЯД в «Сбербанке».

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о якобы проверках в «Сбербанке» касательно приема денег за коммерческую деятельность на карты.

«Звонят не тем, кому приходят оплаты, а тому, кто вам переводит деньги. Если кто-то скажет, что деньги перевел за услугу, даже за обучение, тогда вашу карту блокируют, как и карту того, кто переводил тоже, после блокировки – штрафы и налоговая. Людей предупреждать бесполезно, любой просто растеряется. Проверка по всем городам очень мощная», – говорится в сообщении.

Вместе с тем уточняется, что если отправителю и получателю звонят из call-центра «Сбербанка» и просят назвать ФИО получателя и цель платежа, реальные ФИО он может назвать. Однако целью платежа необходимо указывать только перевод денег знакомому (родственнику) на подарок, либо возврат долга. «В противном случае Сбербанк блокирует обе карты», – утверждает неизвестный источник рассылки.

Подобная фейковая информация против Сбербанка появляется в соцсетях далеко не первый раз. Более того, такие вбросы происходят почти каждый год.

В частности, такие же сообщения через «Ватсап», причем с аналогичным текстом (слово в слово), уже появлялись в ноябре 2016 года. Сбербанку пришлось официально опровергать эти слухи. Тогда она назвал это информационной атакой на организацию. Об этом сообщал два года назад РБК.

В апреле 2017 года банку снова пришлось оправдываться, что распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация о том, что Сбербанк якобы блокирует карты физических лиц после проверки операций по пожертвованиям в фонды и по обычным денежным переводам, является ложной.

Ранее глава «Сбербанка» Герман Греф заявил, что государству не стоит сохранять контроль в банке, лучше продать долю вместо повышения налогов и направить деньги на реформы.