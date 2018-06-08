Греф выступил против контроля государства над Сбербанком

Государству не стоит сохранять контроль в сбербанке, лучше продать долю вместо повышения налогов и направить деньги на реформы, заявил глава банка Герман Греф.

«Я считаю, что не надо держать, я не вижу ни одного основания, почему нужно держать», – цитирует Грефа РИА «Новости».

Также глава Сбербанка заявил что для реализации указов президента, лучше «вместо повышения налогов» продать акции и направить эти деньги на реформы.

В свою очередь экс-председатель ЦБ, глава наблюдательного совета Сбербанка Сергей Игнатьев отметил, что, по его мнению, регулятору не стоит снижать долю в Сбербанке.

Напомним, в сентябре 2017 года Герман Греф заявил, что выступает за приватизацию Сбербанка и в целом за снижение госсектора в российской экономике.

Контрольный пакет акций Сбербанка (52,32% обыкновенных акций) находится у ЦБ. Доля юрлиц-нерезидентов в уставном капитале составляет 45,6%, юрлиц-резидентов – 1,5%, частных инвесторов – 2,9%.