Independent: Россия не оставила от Египта камня на камне

Шесть очков и восемь голов – это начало, о котором Россия едва ли могла мечтать, отметила газета. И хотя наиболее трудные игры предстоят впереди, теперь эта сборная никого не будет бояться, пишет британская Independent.

Это было противостоянием одного человека против империи, которое завершилось безоговорочно, написала британская Independent. Всего спустя шесть дней чемпионата мира Россия уже прошла в следующий раунд домашнего турнира, пока не официально, но практически гарантированно.

Россия не оставила камня на камне от Египта и приговорила Салаха к месту среди последних 16 команд. Непреодолимый разгром египтян во втором тайме продемонстрировал, что считавшиеся аутсайдерами хозяева турнира – это настоящая угроза

Трудно не быть тронутым яркостью и духом сборной России, как ее молниеносные передачи и мощные перехваты вызывали у санкт-петербургского стадиона и, вероятно, у всей страны многоголосое шумное ликование, подчеркнуло издание. Финальный свисток был встречен криком триумфа, и игроки приветствовали публику, которая раньше так часто была очень скептична по отношению к ним.

Шесть очков и восемь голов – это начало, о котором Россия едва ли могла мечтать, отметила газета. И хотя наиболее трудные игры предстоят впереди, теперь эта сборная никого не будет бояться.