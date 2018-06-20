Штат Нью-Йорк собрался подать иск к администрации США

Власти Нью-Йорка сообщили о желании подать иск против администрации президента Дональда Трампа из-за его миграционной политики, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

По словам Куомо, штат направляет обращения о подаче судебного иска против федерального правительства в службу временной социальной помощи и помощи инвалидам, министерство здравоохранения и управление по делам детей и семьи.

«Мы не потерпим, чтобы федеральное правительство нарушало конституционные права детей и их родителей. Штат Нью-Йорк будет действовать и подаст иск, чтобы положить конец этому бессердечному и преднамеренному нападению на общины мигрантов», – передает РИА «Новости» слова губернатора.



Напомним, в понедельник Трамп раскритиковал европейскую миграционную политику и пообещал не допустить в США «того, что происходит в Европе».

В начале июня в американском штате Калифорния в районе города Сан-Диего началось строительство стены на границе с Мексикой, которая должна заменить ныне существующий барьер на границе, созданный десятки лет назад.