Космонавт сфотографировал Крымский мост с орбиты

Космонавт Антон Шкаплеров опубликовал в соцсетях фотографию Крымского моста, сделанную с МКС.

«Завершается мой третий полет, и я заканчиваю вести мониторинг строительства моста из космоса. Теперь буду отслеживать с Земли», – написал он в «Инстаграм».

Шкаплеров находится на борту МКС. В период строительства моста он периодически выставлял фотографии сооружения из космоса.

Крымский мост 15 мая открыл российский президент Владимир Путин, проехав по нему за рулем «КамАЗа». Это самый протяженный мост в России.