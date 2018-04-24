Появились свежие фото Крымского моста из космоса

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фотографии Крымского моста, сделанные с борта МКС.

Шкаплеров, который сейчас находится на борту МКС, опубликовал несколько фотографий Крымского полуострова и строящегося Крымского моста на своей странице в Instagram.

«Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика - уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов. Как раз к началу курортного сезона», – написал он.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Крымский мост откроется для легковых автомашин почти на восемь месяцев раньше запланированного срока. Строители и инженеры постарались успеть к открытию нового туристического сезона, что может подтолкнуть туристов к посещению Крыма.