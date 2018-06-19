США собрались объявить о выходе из СПЧ ООН

Во вторник, 19 июня, администрация президента США Дональда Трампа планирует заявить о выходе из Совета по правам человека ООН.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg, ранее Америка уже неоднократно обвиняла СПЧ ООН в «предвзятом отношении» к Израилю, а также высказывала негатив в отношении того, что в Совет входят государства, где якобы постоянно нарушаются права человека.

Теперь, согласно источнику зарубежного агентства, госсекретарь Майкл Помпео и американский постпред Никки Хейли сделают соответствующее заявление о выходе из Совета по правам человека в 17:00 местного времени (в полночь по мск) в Госдепартаменте.

Официальных комментариев на этот счет однако пока не поступило.