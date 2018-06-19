Нафтогаз сообщил, что стокгольмский процесс с Газпромом может стать бесконечным

Главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что процесс по обжалованию решения Стокгольмского суда по транзиту может быть бесконечным.

«Обжалование решения арбитража может занять и три года, если потом дело будет рассматривать и Верховный суд Швеции», – написал Витренко в Facebook.

Также коммерческий директор Нафтогаза сообщил, что при успешной апелляции повторный арбитраж займет еще четыре года, что может сделать процесс бесконечным. Также Витренко отметил, что шансы на успех у Газпрома при обжаловании решения минимальны, сообщает УНИАН.

Напомним, что Газпром сумел добиться остановки Стокгольмского решения по транзиту, что Нафтогаз уже оспорил.

Ранее Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа, а с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов. А с конца мая Нафтогаз начал процессы принудительного взыскания в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Украинскую компанию интересуют акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Во вторник суд Лондона уже принял решение о замораживании активов Газпрома.

Газпром же заявил, что не выплачивает Нафтогазу требуемую сумму в связи с тем, что не уверен в ее возврате, если решение Стокгольмского арбитража будет оспорено.