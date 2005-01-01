Лондонский суд постановил заморозить активы Газпрома

Суд Лондона принял решение о замораживании активов Газпрома в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража, сообщили в НАК «Нафтогаз Украины».

Отмечается, что накануне по запросу Нафтогаза Коммерческий суд Лондона выдал распоряжение о замораживании активов Газпрома в рамках обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража, передает ТАСС.

Напомним, 14 июня Газпром заявил, что добился остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту; в компании отметили, что это лишает украинский Нафтогаз оснований для попыток ареста активов российского газового гиганта за рубежом.

В феврале Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.

В Газпроме заявили, что не выплачивают украинской компании эту сумму, поскольку не уверены в ее возврате в случае оспаривания решения Стокгольмского арбитража.