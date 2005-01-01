Британские СМИ рассказали о теплом приеме в Волгограде

Россияне устроили теплый прием болельщикам сборной Англии на чемпионате мира по футболу, пишут британские СМИ.

Как пишет британская Independent в своем репортаже из Волгограда, на первый матч англичан на ЧМ-2018 приехало не так много фанатов, как ожидалось. По данным газеты, на решение многих английских болельщиков остаться дома повлияли «паникерские» настроения в британской прессе, передает ТАСС.

«Мои друзья сказали, что не поедут в Россию после всего, что они прочитали о ней», – заявил 22-летний болельщик Джеймс Пембл из Кента.

43-летний Джеймс Локетт рассказал, что был не готов к такому уважительному приему, который он получил в Волгоградеи теперь собирается узнать как можно больше о городе и планирует посетить Мамаев курган.

Некоторые британские фанаты вспоминали события в Марселе двухлетней давности, когда англичане подрались с российскими болельщиками. Но, как оказалось, все это осталось в прошлом.

«Все на такой высоте, вчера я разговаривал с российским фанатом, у которого вытатуировано «Марсель 2016», но все, что он хотел сделать, это обнять меня», – сказал 19-летний Алекс Пирс.

Газета пишет, что многие местные жители пришли в фан-зону в футболках сборной Англии или английских клубов и присоединились к скандированию английских кричалок. Британцы поддержали россиян и в ответ стали распевать свои кричалки.

Напомним, ранее болельщики сборной Англии, прибывшие в понедельник на матч ЧМ-2018 с Тунисом в Волгограде, поделились впечатлениями от города и призвали не верить мифам о России, которые создают британские СМИ.

Ранее защитник сборной Англии Дэнни Роуз попросил свою семью остаться дома и не ехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию из-за якобы большого числа опасностей.