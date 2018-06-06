Игрок сборной Англии не пустил родных в Россию

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6 июня, среда  |  Последнее обновление — 22:35  |  vz.ru
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Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов

«Нафтогаз» боится остаться без многомиллионных премийФото: Benoit Tessier/Reuters
Украина продолжает создавать проблемы Газпрому. На этот раз речь идет о попытках арестовать активы ряда дочерних компаний российской монополии в Нидерландах – и все в счет уплаты 2,6 млрд долларов, которые выиграны «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Казалось бы, апелляция еще не закончена – почему же Украина так торопится забрать у Газпрома эти деньги? Подробности...
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Почему нельзя оскорблять Путина

Институт президентской власти является одним из важнейших в РоссииФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Призыв ввести ответственность СМИ за оскорбление высших должностных лиц, с которым на заседании Госдумы выступил Владимир Жириновский, нашел отклик у руководителя нижней палаты Вячеслава Володина – спикер поручил изучить европейское законодательство на эту тему. Нужно ли у нас принимать отдельный закон о защите чести и достоинства президента и что именно он будет охранять? Подробности...
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Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
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Снабжает ли Украина оружием сирийских боевиков

Утверждается, что порт Октябрьск стол точкой отправки тяжелых вооружений на Ближний ВостокФото: ZUMA/Global Look Press
Ряд информационных ресурсов «разгоняют» скандал о снабжении сирийских боевиков через порты Одессы и Николаева. К этой новостной «сенсации» есть ряд вопросов. Тем не менее отнестись к ней нужно со всей серьезностью: в описанной схеме нет ничего невозможного, более того, она рифмуется с арестом Бориса Германа, которого в СБУ называют «заказчиком убийства Бабченко». Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Станет ли призрак Австрийской империи нашим союзником в Европе

Егор Холмогоров, Публицист
По оценке ведущих российских геополитиков, ось «Москва – Вена», как её называли, «союз двуглавых орлов», была одной из доминирующих геополитических реальностей в Европе с конца XV по середину XIX века. Но так было до поры до времени. Подробности...

Как Пушкин победил на дуэли Троцкого

Владимир Можегов, публицист
«Пушкин ослепительно воскресает». Прославление большевиками поэта, которого Маяковский в стихах грозил поставить к стенке, станет знаком окончательного «перерождения» большевизма из культурного погрома первых революционных лет в нечто совсем непохожее. Подробности...

Скорость и хайп превыше здравого смысла и журналистской этики

Александр Серавин, Директор исследовательских программ экспертной группы «PieR»
В соцсетях пошли вбросы по поводу пресловутого расследования «Новой газеты», в котором утверждалось, что президентские выборы якобы изобиловали нарушениями. Проблемы у «Новой» начинаются внутри самой их выборки. Смотрите сами. Подробности...
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

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          Игрок сборной Англии не пустил родных в Россию

          6 июня 2018, 20:52

          Текст: Антон Касс

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          Защитник сборной Англии Дэнни Роуз попросил свою семью остаться дома и не ехать на ЧМ-2018 по футболу в Россию из-за якобы большого числа опасностей.

          «Я не беспокоюсь за себя, но сказал семье, что не хочу, чтобы они ехали в Россию из-за расизма и других неприятностей, которые могут произойти. Не хочу переживать за своих родственников во время подготовки к матчам. Если что-то произойдет со мной, то это повлияет на меня не так, как если вдруг семья подвергнется насилию», – цитирует футболиста Soccer.ru.

          Также Роуз сообщил, что из-за этого расстроен его отец, который заявлял, что «у него больше не будет шанса приехать на чемпионат мира и посмотреть, как играет его сын».

          «Это был эмоциональный момент, но лучше так. Россия каким-то образом получила право на проведение чемпионата мира, и нам нужно с этим смириться», – резюмировал Роуз.

          Напомним, ранее власти Британии заверили своих граждан в том, что поездки в Россию на ЧМ-2018 по футболу безопасны, однако посоветовали проявлять осмотрительность и выучить самые необходимые слова на русском.

          Также сообщалось, что сотрудникам британского парламента, которые намерены посетить в России матчи ЧМ-2018, запретили брать с собой рабочие телефоны, предупредив о повышенном риске во время поездки на мундиаль.

          До этого глава МИД Великобритании угрожал бойкотом ЧМ-2018 в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Однако позже власти Великобритании уточнили, что дипломатический бойкот не отразится на участии английской команды в чемпионате, так как это накажет не Россию, а британских болельщиков.


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