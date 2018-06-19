Минтруд разработает программы занятости для людей предпенсионного возраста

Минтруд прорабатывает программы активной занятости для россиян предпенсионного возраста, решивших найти новую работу или сменить квалификацию, сообщил замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов.

«Мы в настоящее время прорабатываем программы активной занятости для лиц предпенсионного возраста. … Мы сможем обеспечить рабочими местами всех тех, кто становится в «новом» возрасте (пенсионерами) – раньше бы он вышел на пенсию, а теперь будет продолжать трудовую деятельность», – пообещал Пудов, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1».

Замминистра также подчеркнул, что Минтруд будет рассматривать все обращения граждан предпенсионного возраста, столкнувшихся с дискриминацией по возрасту со стороны работодателя.

Напомним, кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Власти уверяют, что повышение пенсионного возраста не отразится на нынешних пенсионерах, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей.

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан.